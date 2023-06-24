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01:57, 24 июня 2023Бывший СССР

В ДНР назвали опасную точку на запорожском направлении

Лейтенант Матюшин предсказал российским военным бои за Запорожье

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин предсказал российским военным бои за город Запорожье и назвал опасную точку на запорожском направлении. Его слова приводит URA.RU.

По словам офицера, после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) можно ждать штурмов Вооруженных сил Украины (ВСУ) через обмелевшее Каховское водохранилище и участки Днепра.

Матюшин указал, что из-за наводнения российским военным предстоит восстанавливать часть своих позиций. Он предсказал, что там будет одно из наступлений, которое, по его мнению, будет разбито.

Кроме того старший лейтенант в отставке заявил, что ВСУ должны выдохнуться в рамках своего наступления, после чего у России появится возможность контратаковать и выйти на административные границы Запорожской и, возможно, Херсонской областей.

«Но на запорожском направлении у нас завяжутся, единственное, что я вижу, довольно тяжелые бои за город Запорожье. Брать его придется довольно долго, сложно, если противник сам не капитулирует, либо не оставит Запорожье, как оставил год назад Херсон», — заключил Матюшин.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что Вооруженные силы Украины начали прорыв у Орехова на запорожском направлении, наступление набирает обороты. Стало известно, что противник пытается вклиниться в российскую оборону в районе Работино, в атаку направляются переброшенные с каменского участка фронта подразделения.

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    Марина Совина
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