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01:37, 24 июня 2023Мир

В США высказались о ситуации в России после заявлений Пригожина

CNN: администрация Байдена следит за ситуацией в России после заявлений Пригожина
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Американское руководство внимательно следит за ситуацией в России после заявлений главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации президента США Джо Байдена.

В Вашингтоне считают, что последние сообщения от Пригожина — «это больше, чем его обычная риторика». «Это что-то реальное», — высказались в администрации.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело против Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. Поводом стали его заявления об ударах по тыловым частям «Вагнера».

ФСБ назвала слова Пригожина призывом к гражданскому конфликту и ударом в спину военным. Ведомство призвало бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина.

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    Марина Совина
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