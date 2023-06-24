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08:34, 24 июня 2023Россия

В Воронежской области отменили все массовые мероприятия

Глава Воронежской области Гусев заявил об отмене ближайших массовых мероприятий в регионе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Власти Воронежской области приняли решение отменить все ближайшие массовые мероприятия в регионе. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ситуация в регионе стабильная.

«Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие», — говорится в публикации.

Гусев отметил, что продолжит информировать о складывающейся обстановке и решениях властей.

Ранее Гусев призвал граждан воздержаться от поездом, в ом числе по трассе М-4 «Дон» и по дорогам регионального и местного значения. Он также призвал с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям. которые при необходимости могут ввести власти, говоря в том числе о запрете на проведение массовых мероприятий и дополнительном досмотре автомобилей.

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    Сергей Истомин
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