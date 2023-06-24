Захарова призвала россиян объединиться под «знаменами главнокомандующего»

Россияне сейчас должны объединиться «под знаменами главнокомандующего». К этому призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«У нас у всех есть свое отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда свое личное надо отложить на потом. Даже, если считаешь, что прав на 100%. Почему? Да потому что если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за свое видение ситуации, ничего уже не будет важно», — сказала дипломат.

Она добавила, что враг только и ждет междоусобицы, но не дождется этого. Представитель дипломатического ведомства призвала объединиться и защитить «не интересы отдельных людей, а нас, россиян».

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».