Поврежденный асфальт в Ростове-на-Дону начали восстанавливать

Поврежденный военной техникой асфальт в Ростове-на-Дону начали восстанавливать

В Ростове-на-Дону у здания главного штаба Южного военного округа начали восстанавливать дорожное покрытие, поврежденное во время движения колонны техники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщили ТАСС в городской администрации.

«В Ростове-на-Дону фрезеруют дорогу на проспекте Буденновском», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что военная техника ЧВК «Вагнер» повредила примерно 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в городе. Рабочие бригады дорожных служб планируют устранить все повреждения на дорогах города и починить асфальт в течение двух дней.

Вечером 23 июня глава «Вагнера» Евгений Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.