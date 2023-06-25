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18:23, 25 июня 2023Россия

В России оценили возможность участия Лукашенко в переговорах Москвы и Киева

Сенатор Карасин допустил участие Лукашенко в переговорах России и Украины

Фото: Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Лукашенко может принять участие в переговорах Москвы и Киева по урегулированию конфликта.

«Александр Григорьевич Лукашенко возглавляет Белоруссию, которая является частью Союзного с Россией государства. Поэтому никто не может ему ограничить инициативу или не допустить его до вопросов, которые связаны с внешней политикой. Что-либо предсказывать по этому поводу, наверное, было бы преждевременно. Но такая возможность существует», — заявил Карасин.

При этом сенатор отметил, что на сегодняшний день трудно сказать, чем может обернуться миротворческая затея секретаря СНБО.

«Тем более что сам господин Данилов очень часто делает заявления, которые прямо противоречат интересам каких-либо мирных договоренностей или продвижения к ним. Но, рассуждая вслух, Данилов имеет право допускать различные варианты», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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