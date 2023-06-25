В России оценили возможность участия Лукашенко в переговорах Москвы и Киева

Сенатор Карасин допустил участие Лукашенко в переговорах России и Украины

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Лукашенко может принять участие в переговорах Москвы и Киева по урегулированию конфликта.

«Александр Григорьевич Лукашенко возглавляет Белоруссию, которая является частью Союзного с Россией государства. Поэтому никто не может ему ограничить инициативу или не допустить его до вопросов, которые связаны с внешней политикой. Что-либо предсказывать по этому поводу, наверное, было бы преждевременно. Но такая возможность существует», — заявил Карасин.

При этом сенатор отметил, что на сегодняшний день трудно сказать, чем может обернуться миротворческая затея секретаря СНБО.

«Тем более что сам господин Данилов очень часто делает заявления, которые прямо противоречат интересам каких-либо мирных договоренностей или продвижения к ним. Но, рассуждая вслух, Данилов имеет право допускать различные варианты», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Лукашенко провел переговоры с попытавшимся начать мятеж в России главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что белорусский лидер сам предложил свою кандидатуру в качестве переговорщика, поскольку знаком с Пригожиным около 20 лет.

