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15:18, 25 июня 2023Бывший СССР

В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах по конфликту с Россией

Секретарь СНБО Украины Данилов: Лукашенко может принять участие в переговорах по конфликту

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такую возможность допустил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко», — говорится в публикации.

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Ранее Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он сам предложил свою кандидатуру в качестве переговорщика, поскольку знаком с Пригожиным около 20 лет, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа, в Минобороны опровергли заявление Пригожина.

Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Пригожин после переговоров с Лукашенко согласился остановить продвижение колонн техники. По утверждению Пескова, в ближайшее время режим КТО будет снят.

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    Сергей Истомин
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