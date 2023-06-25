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23:51, 25 июня 2023Спорт

Футболист сборной Казахстана сравнил уровни чемпионатов России и Бельгии

Игрок бельгийского «РВД Моленбек» Вороговский назвал уровень чемпионата России хорошим

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Футболист сборной Казахстана и бельгийского «РВД Моленбек» Ян Вороговский сравнил уровни чемпионатов России и Бельгии. Его слова приводит Metaratings.

Вороговский назвал уровень национального футбольного первенства России хорошим. «Все-таки в Бельгии тяжело: далеко от дома, возникают проблемы с документами, сын родился, хочется быть рядом», — поделился спортсмен.

26-летний защитник выступает в «РВД Моленбек» с лета 2022 года. В составе команды, которая в сезоне-2022/2023 стала лучшей во втором дивизионе и вышла в высший дивизион чемпионата Бельгии, он провел 22 матча, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее футболист «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Турции. Он заявил, что уровень турецкой Суперлиги выше, чем Российской премьер-лиги (РПЛ).

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