Блинкен заявил об отсутствии попыток Байдена связаться с Путиным на фоне мятежа
Президент США Джо Байден не пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным на фоне мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании ABC, передает ТАСС.
Блинкен добавил, что со своей стороны не связывался с главой МИД России Сергеем Лавровым, но указал, что другие представители администрации поговорили с российскими коллегами.
«Мы в первую очередь хотим убедиться, что Россия понимает, что обязана следить за благополучием граждан США и наших сотрудников, находящихся в России. У них есть обязательства на этот счет», — пояснил госсекретарь США.
Ранее Блинкен заявил, что ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» является внутренним делом России. Отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Вашингтоне, что недавние события могут нести угрозу для власти в России, он сказал. что не хочет спекулировать на этом.
23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что военные России якобы нанесли удар по тыловым лагерям компании После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. В Минобороны впоследствии опровергли слова Пригожина о нанесенном ударе, ФСБ возбудила в отношении него дело об организации вооруженного мятежа.
Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин объявил о развороте бойцов ЧВК и их возвращении в полевые лагеря. Такая договоренность была достигнута по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, которые велись в течение дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело в отношении Пригожина будет прекращено.