Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:25, 25 июня 2023Мир

Блинкен заявил об отсутствии попыток Байдена связаться с Путиным на фоне мятежа

Госсекретарь США Блинкен: Байден не пытался связаться с Путиным на фоне мятежа в России

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Президент США Джо Байден не пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным на фоне мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании ABC, передает ТАСС.

Блинкен добавил, что со своей стороны не связывался с главой МИД России Сергеем Лавровым, но указал, что другие представители администрации поговорили с российскими коллегами.

«Мы в первую очередь хотим убедиться, что Россия понимает, что обязана следить за благополучием граждан США и наших сотрудников, находящихся в России. У них есть обязательства на этот счет», — пояснил госсекретарь США.

Ранее Блинкен заявил, что ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» является внутренним делом России. Отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Вашингтоне, что недавние события могут нести угрозу для власти в России, он сказал. что не хочет спекулировать на этом.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что военные России якобы нанесли удар по тыловым лагерям компании После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. В Минобороны впоследствии опровергли слова Пригожина о нанесенном ударе, ФСБ возбудила в отношении него дело об организации вооруженного мятежа.

Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин объявил о развороте бойцов ЧВК и их возвращении в полевые лагеря. Такая договоренность была достигнута по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, которые велись в течение дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело в отношении Пригожина будет прекращено.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости
    В Луганске прогремел мощный взрыв
    Педофил надругался над 10-летними российскими школьницами и дал им по 800 рублей
    Москвичей возмутила стоимость посещения туалета в метро
    Блинкен заявил об отсутствии попыток Байдена связаться с Путиным на фоне мятежа
    В кустах московского парка заметили голого мужчину
    Министр обороны Украины предрек кардинальные перемены в конфликте с Россией
    Подполковник Народной милиции ЛНР прокомментировал взрыв в Луганске
    Блинкен ответил на вопрос о диктатуре в Китае
    Рублев проиграл в финале турнира ATP в Галле
    Блинкен назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.