Блинкен назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

Госсекретарь США Блинкен: ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» является внутренним делом России

Ситуация, разворачивающаяся вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», является внутренним делом России. Об этом в эфире телеканала CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Журналисты поинтересовались у политика, считают ли в Вашингтоне, что недавние события с ЧВК могут нести угрозу для власти в России. «Я не хочу спекулировать на этом. Во-первых, это является внутренним делом России», — ответил Блинкен.

23 июня глава «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что военные России якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. В Минобороны впоследствии опровергли слова Пригожина о нанесенном ударе, а ФСБ возбудила в отношении него дело об организации вооруженного мятежа.

Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин объявил о развороте бойцов ЧВК и их возвращении в полевые лагеря. Такая договоренность была достигнута по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело в отношении Пригожина будет прекращено.