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11:12, 25 июня 2023Россия

Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник над селом Долгое Белгородской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Валуйском округе Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что беспилотник был сбит над селом Долгое. На месте работают оперативные службы, уточняя последствия происшествия.

Вечером 24 июня сообщалось, что в городе Шебекино Белгородской области после атаки беспилотника загорелось промышленное предприятие — с дрона на него было выброшено взрывное устройство. Очаг возгорания оказался небольшим, никто не пострадал.

Ранее в тот же день беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в городе Гайворон Белгородской области, повредив его фасад и трубы газоснабжения. Пострадавших также нет.

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    Сергей Истомин
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