Беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом в Белгородской области

Гладков: дрон сбросил взрывное устройство на жилой дом в Грайворон, никто не пострадал

Белгородская область усилила контроль на въезде в регион и закрыла Шебекино

Начало событий в новости Белгородская область усилила контроль на въезде в регион и закрыла Шебекино

Беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в городе Грайворон Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки были повреждены фасад и трубы газоснабжения. Оперативные и аварийные службы уже начали работы по ликвидации повреждений.

Ранее 24 июня Гладков сообщил, что власти усилили контроль за въездом на территории всего региона. Работа проводится силами МВД и Росгвардии. Решение принято «по понятным причинам».

Также с 18:00 24 июня до 6:00 вторника 27 июня закрыт въезд в Шебекино и Новую Таволжанку.