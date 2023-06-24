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13:45, 24 июня 2023Россия

Беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом в Белгородской области

Гладков: дрон сбросил взрывное устройство на жилой дом в Грайворон, никто не пострадал
Начало событий в новости Белгородская область усилила контроль на въезде в регион и закрыла Шебекино

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в городе Грайворон Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки были повреждены фасад и трубы газоснабжения. Оперативные и аварийные службы уже начали работы по ликвидации повреждений.

Ранее 24 июня Гладков сообщил, что власти усилили контроль за въездом на территории всего региона. Работа проводится силами МВД и Росгвардии. Решение принято «по понятным причинам».

Также с 18:00 24 июня до 6:00 вторника 27 июня закрыт въезд в Шебекино и Новую Таволжанку.

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    Любовь Ширижик
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