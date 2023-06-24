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12:29, 24 июня 2023Россия

Белгородская область усилила контроль на въезде в регион и закрыла Шебекино

Губернатор: Белгородская область усилила контроль на въезде в регион и закрыла Шебекино

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Власти Белгородской области усилили контроль за въездом на территории всего региона. Об этом в субботу, 24 июня, в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

«Эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны», — заявил он, отметив, что данное решение принято «по понятным причинам».

Также глава области добавил, что с 18:00 субботы до 6:00 вторника, 27 мая, будет закрыт въезд в Шебекино и Новую Таволжанку.

«Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором. Ну и, конечно, лишний раз перестраховаться с точки зрения безопасности людей», — уточнил он, выразив надежду, что все жители отнесутся к такому решению с пониманием.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». После этого в отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями. Он пообещал им неминуемое наказание.

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    Игорь Дмитров
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