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20:19, 25 июня 2023Экономика

Экономист описал будущее курса доллара

Экономист Беляев спрогнозировал курс доллара в районе 83-84 рублей

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Курс доллара либо остановится на 83 рублях, либо поднимется до 84. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, финансовый эксперт Михаил Беляев.

Специалист отметил, что скачок курса валют, который произошел 24 июня, был определен негативным новостным фоном в России.

«Но ,поскольку это событие (попытка мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" — прим. "Ленты.ру") было урегулировано достаточно быстро, информационный налет ушел», — заявил Беляев.

Вместе с тем экономист сообщил, что глубинных экономических факторов для особенного укрепления рубля по отношению к доллару на данный момент нет.

Поэтому мы можем говорить о том, что курс рубля по отношению к доллару, скорее всего, остановится на 83 или поднимется до 84 рублей

Михаил Беляевэкономист

«Дальнейшего ослабления курса рубля не наблюдается, потому что для этого нет никаких серьезных экономических оснований», — заключил собеседник «Ленты.ру».

24 июня сообщалось, что российские банки подняли курсы обмена валют. Так, евро в среднем продавался по 100 рублей, а доллар — по 90 рублей. При этом кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с «Лентой.ру» рекомендовал сохранять спокойствие и не дергаться с покупкой и продажей валюты в течение одного-двух дней.

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    Алена Шевченко
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