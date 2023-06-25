«Роскосмос» заявил о грядущем подписании соглашения со странами Африки

«Роскосмос»: достигнута договоренность о сотрудничестве с Египетским агентством

«Роскосмос» подпишет полномасштабное соглашение с африканскими странами о сотрудничестве в космосе. Об этом в воскресенье, 25 июня, со ссылкой на главу госкорпорации сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, подписание грядущего договора состоится в июле во время форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. Руководство «Роскосмоса» проводит турне по странам Африки. В частности, достигнута договоренность с Египетским агентством, там заявили о желании создать масштабное Африканское космическое агентство.

Главы космических агентств России и Египта обсудили принципы и нормы развития российско-египетского сотрудничества в исследовании космоса. Также планируется совместное производство и запуск космических аппаратов, развитие пилотируемой программы и наземной космической инфраструктуры.

В феврале 2023 года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия вместо западных партнеров, отказавшихся от сотрудничества с госкорпорацией по ряду проектов, поищет новых. По его словам, западные санкции затронули госкорпорацию, в результате чего 2022 год оказался непростым для российской космонавтики. «Ищем новых партнеров, встречаемся с нашими коллегами в Юго-Восточной Азии, в Азии», — сказал он. Также Борисов выразил надежду на то, что Россия найдет партнеров в Африке.