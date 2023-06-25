Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:09, 25 июня 2023Наука и техника

«Роскосмос» заявил о грядущем подписании соглашения со странами Африки

«Роскосмос»: достигнута договоренность о сотрудничестве с Египетским агентством

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

«Роскосмос» подпишет полномасштабное соглашение с африканскими странами о сотрудничестве в космосе. Об этом в воскресенье, 25 июня, со ссылкой на главу госкорпорации сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, подписание грядущего договора состоится в июле во время форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. Руководство «Роскосмоса» проводит турне по странам Африки. В частности, достигнута договоренность с Египетским агентством, там заявили о желании создать масштабное Африканское космическое агентство.

Главы космических агентств России и Египта обсудили принципы и нормы развития российско-египетского сотрудничества в исследовании космоса. Также планируется совместное производство и запуск космических аппаратов, развитие пилотируемой программы и наземной космической инфраструктуры.

В феврале 2023 года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия вместо западных партнеров, отказавшихся от сотрудничества с госкорпорацией по ряду проектов, поищет новых. По его словам, западные санкции затронули госкорпорацию, в результате чего 2022 год оказался непростым для российской космонавтики. «Ищем новых партнеров, встречаемся с нашими коллегами в Юго-Восточной Азии, в Азии», — сказал он. Также Борисов выразил надежду на то, что Россия найдет партнеров в Африке.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости
    В Госдуме не увидели причин для запрета ЧВК «Вагнер»
    Десять тысяч британцев поддержали петицию об отмене санкций против России
    «Роскосмос» заявил о грядущем подписании соглашения со странами Африки
    Сбер второй раз за день снизил курс обмена валют
    Москвичам напомнили первый маршрут столичных автобусов
    Генсек ООН призвал не допустить дальнейшей напряженности в России
    Против россиянина возбудили дело о госизмене за денежные переводы ВСУ
    Практика «ученицы Хогвартса» на улице в Подмосковье попала на видео
    На фестивале «Пилот» назван лучший пилот сериала
    Стала известна дата презентации Месси в американском клубе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.