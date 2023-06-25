Двоих россиян включили в топ-20 лучших выборов на драфте в истории НХЛ

Сергея Федорова и Павла Дацюка включили в топ-20 лучших выборов на драфте в истории НХЛ

Двоих россиян включили в топ-20 лучших выборов на драфте в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

19-е место в рейтинге занял Сергей Федоров. В 1989 году «Детройт Ред Уингс» выбрал его на драфте в четвертом раунде под общим 74-м номером. Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок Стэнли.

На 13-й строчке расположился Павел Дацюк, выбранный «Детройтом» в 1998 году в шестом раунде под общим 171-м номером. В составе клуба россиянин дважды брал Кубок Стэнли.

24 июня два российских хоккеиста вошли в список лучших свободных агентов НХЛ. В топ включили нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашева и форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимира Тарасенко. Их контракты истекают в 2023 году.