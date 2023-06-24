Двоих россиян включили в топ лучших свободных агентов НХЛ

Российских игроков Барбашева и Тарасенко включили в топ лучших свободных агентов НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала на сайте список лучших свободных агентов.

В топ вошли два российских хоккеиста: нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко. Их контракты истекают в 2023 году.

Барбашев в сезоне-2022/2023 вместе с «Вегасом» завоевал Кубок Стэнли. Спортсмен, перешедший в команду в феврале 2023-го, стал двукратным обладателем трофея. Первую награду он завоевал в составе «Сент-Луис Блюс» в сезоне-2018/2019.

Тарасенко был обменян в «Рейджерс» из «Сент-Луиса» также в феврале 2023-го. Команда вылетела с турнира в первом раунде плей-офф.

Ранее The Score также предложил рейтинг свободных агентов. Помимо Барбашева и Тарасенко, в список вошел защитник «Бостон Брюинс» Дмитрий Орлов.