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06:00, 14 июня 2023Спорт

«Вегас» обыграл «Флориду» и впервые завоевал Кубок Стэнли

«Вегас» обыграл «Флориду» в пятом матче финала НХЛ и впервые завоевал Кубок Стэнли.

Фото: Lucas Peltier / Reuters

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Флориду Пантерз» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершился со счетом 9:3. В первом периоде было забито два гола: Марк Стоун отличился на 12-й минуте, а на 14-й забил Николас Хаг.

Во втором периоде за «Вегас» забили Алекс Мартинес, Райли Смит, Марк Стоун и Майкл Амадил. У «Флориды» отличился Аарон Экблад. В третьем отрезке игры забил российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев, а его одноклубник Стоун оформил хет-трик. Отличился в этом периоде и Николя Руа. За «Флориду» забивали Сэм Райнхарт и Сэм Беннет.

Выступающий за «Вегас» Иван Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (первый трофей он завоевал в составе «Сент-Луис Блюз» в сезоне-2018/19.

11 июня состоялся четвертый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встретилась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2. По окончании матча хоккеисты двух команд устроили массовую потасовку. До драки дело не дошло, в ситуацию вмешались арбитры. Во время потасовки болельщики выбрасывали на лед различные предметы.

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    Марина Совина
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