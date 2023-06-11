«Вегас» и «Флорида» устроили массовую потасовку в матче финала Кубка Стэнли

«Вегас» и «Флорида» после сирены устроили массовую потасовку в матче финала Кубка Стэнли

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» прошел четвертый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встретилась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По окончании матча хоккеисты двух команд устроили массовую потасовку. До драки дело не дошло, в ситуацию вмешались арбитры. Во время потасовки болельщики выбрасывали на лед различные предметы. После инцидента главные арбитры встречи Вес Макколи и Стив Козари выписали серию удалений.

3 июня старший брат российского форварда «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев оценил запрет привозить Кубок Стэнли в Россию. «Честно говоря, мне все равно. Я не думаю, что Кубок поедет в Россию, потому что в прошлом году он туда не попал. Это то, что есть, поэтому я на самом деле не думаю об этом», — заявил спортсмен.