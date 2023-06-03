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23:14, 3 июня 2023Спорт

Российский нападающий клуба НХЛ оценил запрет привозить Кубок Стэнли на родину

Игрок «Вегаса» Барбашев оценил запрет везти Кубок Стэнли в Россию словами «мне все равно»
Иван Барбашев

Иван Барбашев. Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Иван Барбашев оценил запрет привозить Кубок Стэнли в Россию. Его слова приводит AP News.

«Честно говоря, мне все равно. Я не думаю, что Кубок поедет в Россию, потому что в прошлом году он туда не попал. Это то, что есть, поэтому я на самом деле не думаю об этом», — заявил Барбашев.

«Вегас» разгромил «Даллас Старс» в шестом матче финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ и вышел в заключительную стадию турнира. Там клуб сыграет против «Флориды Пантерс», которая оказалась сильнее «Каролины Харрикейнс» на Востоке (4-0). Финальная серия стартует 4 июня в 03:00 по московскому времени.

В июне 2022 года в НХЛ объявили о запрете российским чемпионам Кубка Стэнли привозить трофей на родину. Тогда в лиге добавили, что в будущем у игроков появится такая возможность.

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    Андрей Стрельцов
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