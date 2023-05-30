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09:28, 30 мая 2023Спорт

«Вегас» разгромил «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли

Пас россиянина Барбашева помог «Вегасу» разгромить «Даллас» и выйти в финал Кубка Стэнли
Иван Барбашев

Иван Барбашев. Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

«Вегас Голден Найтс» разгромил «Даллас Старс» в шестом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:0. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев помог команде, отдав голевую передачу. Таким образом, в серии до четырех побед «Вегас» оказался сильнее со счетом 4-2.

«Вегас» во второй раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли. В дебютном для себя сезоне-2017/2018 в лиге команда уже играла в решающей серии плей-офф. Тогда клуб уступил «Вашингтон Кэпиталс» (1-4).

В финале текущего сезона «рыцари» сыграют против «Флориды Пантерс», которая оказалась сильнее «Каролины Харрикейнс» на Востоке (4-0). Для команды это также второй в истории выход в финал турнира. Ранее клубу это удавалось в 1996 году, однако тогда сильнее оказался «Колорадо Эвеланш» (0-4).

Таким образом, в НХЛ определится абсолютно новый чемпион. «Вегас» или «Флорида» станет 21-м клубом лиги, которому удалось завоевать Кубок Стэнли.

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    Дарья Коршунова
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