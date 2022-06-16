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НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в Россию

В НХЛ подтвердили, что российским хоккеистам запретят привезти Кубок Стэнли в страну

Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images / Sheraton Hotels & Resorts

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли во время пресс-конференции подтвердил, что российским и белорусским хоккеистам запретят привезти Кубок Стэнли в свои страны в случае победы их команды.

В финальной серии Кубка Стэнли встречаются «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В составе команд выступает четыре российских хоккеиста. За «Тампу» играют нападающие Никита Кучеров и Михаил Сергачев, а также голкипер Андрей Василевский. Еще один россиянин, форвард Валерий Ничушкин, выступает за «Колорадо».

«Мы уже уведомили оба клуба о том, что Кубок Стэнли не поедет в Россию или в Белоруссию в этом году», — заявил Дэйли. Он добавил, что есть вероятность, что в будущем игроки получат такую возможность.

16 июня «Колорадо» обыграл «Тампу» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Победитель матча был определен в овертайме.

Дарья Коршунова
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