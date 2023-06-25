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17:03, 25 июня 2023Спорт

Рублев проиграл в финале турнира ATP в Галле

Россиянин Андрей Рублев проиграл казахстанцу Бублику в финале турнира ATP в Галле

Фото: Edith Geuppert / Reuters

Россиянин Андрей Рублев проиграл в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче седьмая ракетка мира Рублев сыграл с казахстанским теннисистом Александром Бубликом. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 34 минуты.

Для 26-летнего Бублика, 48-й ракетки мира, это первый титул на турнире серии ATP 500 и второй в карьере. До 2016 года теннисист представлял сборную России.

ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Они продолжают участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

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    Дарья Коршунова
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