В турецком клубе рассказали об интересе к российскому футболисту
В турецком клубе «Фатих Карагюмрюк» рассказали об интересе к россиянину Дмитрию Полозу
В турецком «Фатих Карагюмрюк» высказались об интересе к россиянину Дмитрию Полозу. Об этом Sport24 сообщил владелец клуба Сулейман Хурма.
Хурма подтвердил интерес к трансферу футболиста. «Но это дорого для нас», — добавил он.
31-летний нападающий покинул «Ростов» по окончании сезона-2022/23 на правах свободного агента. В составе команды он провел 25 матчей в Российской премьер-лиге и отметился восемью забитыми голами.
За «Фатих Карагюмрюк» играет еще один российский игрок — Магомед Оздоев. Полузащитник перешел в турецкий клуб в июле 2022 года из петербургского «Зенита».