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21:56, 25 июня 2023Спорт

В турецком клубе рассказали об интересе к российскому футболисту

В турецком клубе «Фатих Карагюмрюк» рассказали об интересе к россиянину Дмитрию Полозу
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В турецком «Фатих Карагюмрюк» высказались об интересе к россиянину Дмитрию Полозу. Об этом Sport24 сообщил владелец клуба Сулейман Хурма.

Хурма подтвердил интерес к трансферу футболиста. «Но это дорого для нас», — добавил он.

31-летний нападающий покинул «Ростов» по окончании сезона-2022/23 на правах свободного агента. В составе команды он провел 25 матчей в Российской премьер-лиге и отметился восемью забитыми голами.

За «Фатих Карагюмрюк» играет еще один российский игрок — Магомед Оздоев. Полузащитник перешел в турецкий клуб в июле 2022 года из петербургского «Зенита».

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    Дарья Коршунова
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