В Подмосковье жители выпрыгнули из окон загоревшегося дома

SHOT: в Королеве жители выпрыгнули с 14 этажа загоревшегося многоэтажного дома

В подмосковном Королеве загорелся многоэтажный дом. Спасаясь от огня, жители начали выпрыгивать из окон. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Пожар произошел в многоэтажке на Пионерской улице на четырнадцатом этаже. Сообщается о нескольких пострадавших. По информации ГУ МЧС России по Московской области, эвакуировано 10 человек. Причины происшествия устанавливаются. На месте работают экстренные службы.

Ранее в подмосковной Балашихе произошел крупный пожар. Загорелись гаражи возле станции Горенки на Объездном шоссе. Очевидцы рассказали, что перед возгоранием слышали звуки взрыва.

