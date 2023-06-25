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08:05, 25 июня 2023Россия

Ограничения на трассе М-4 сохранили

«Автодор»: на трассе М-4 сохраняются введенные ограничения

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

По состоянию на 8:00 25 июня в регионах России сохранятся введенные ранее ограничения движения на федеральной трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает «Автодор» в своем Telegram-канале.

«Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях», — говорится в публикации. О сроках снятия ограничений не сообщается.

24 июня трасса М-4 «Дон» была перекрыта в нескольких областях из-за попытки мятежа ЧВК «Вагнер». В местах скопления машин организовано дежурство бригад медицины катастроф и скорой помощи. За ситуацией в круглосуточном режиме следит Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее Минтранс по Московской области сообщил, что в Подмосковье частично перекрыли трассы «Дон», «Урал» и «Крым». Движение ограничено на мостах через реку Оку на 118-м километре трассы М-4 «Дон», 115-м километре трассы М-5 «Урал», а также на 103-м километре трассы М-2 «Крым».

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