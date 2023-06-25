В Москве рабочий нашел под рельсами противопехотную мину и сам ее вытащил

Baza: в Москве рабочий нашел мину под рельсами и самостоятельно вытащил ее

В Москве рабочий нашел под рельсами противопехотную мину и самостоятельно вытащил ее. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, мину нашли на станции Очаково-1 в районе Очаково-Матвеевское.

Сейчас устанавливается, была ли мина боевой и представляла ли угрозу.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске на чердаке дома нашли противопехотные мины. Вечером 22 июня житель многоэтажки на улице 30 лет Победы поднялся на чердак, чтобы проверить, как была отремонтирована кровля, заметил там подозрительный предмет и обратился в полицию.

Приехавшие на место полицейские нашли на чердаке 14 противопехотных мин. Жителей дома эвакуировали до изъятия боеприпасов. Выяснилось, что это учебные противопехотные фугасные мины ПФМ-1.