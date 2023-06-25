Генсек ООН призвал не допустить дальнейшей напряженности в России

Генсек ООН Гутерриш призвал не допустить дальнейшей напряженности в России

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность событиями в России и призвал не допустить дальнейшей напряженности в стране. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

По его словам, Гутерриш внимательно следит за развитием ситуации в России и осведомлен о последних сообщениях касательно деэскалации напряжения на фоне ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» и его главой Евгением Пригожиным.

«Генеральный секретарь призывает всех задействованных продолжать действовать ответственно и <...> избегать дальнейшей напряженности», — сообщил Хак.

23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить в ответ силу. После этого ФСБ возбудила в отношении бизнесмена дело об организации вооруженного мятежа. Позже бойцы ЧВК появились в Ростове-на-Дону, колонна с их техникой также была замечена на автодороге на пути к Москве. В некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции.

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии Лукашенко сообщили, что Пригожин согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о скорой отмене режима КТО и прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».