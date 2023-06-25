Возросло число погибших при обстреле ВСУ Донецка

Кулемзин: число погибших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до двух

Число погибших при обстрелах Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до двух. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

По его информации, скончалась женщина 1956 года рождения, которая была ранена во время обстрела Киевского района по улице Океанской.

Ранее Кулемзин сообщал, что ВСУ в воскресенье, 25 июня, нанесли удары по Киевскому району столицы Донецкой народной республики (ДНР). В результате обстрелов в Киевском районе по улице Тренева погиб молодой человек 2005 года рождения. Кроме того, ранения получили еще один юноша 2005 года рождения, а также три мужчины и одна женщина. Кроме того, по данным Совместного центра контроля и координации, на Океанской улице была ранена женщина 1956 года рождения.

Тем временем в Луганске примерно в 16 часов дня прогремел мощный взрыв. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего. По информации «Известий», город подвергся обстрелу.