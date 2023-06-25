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20:30, 25 июня 2023Россия

Возросло число погибших при обстреле ВСУ Донецка

Кулемзин: число погибших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до двух

Фото: РИА Новости

Число погибших при обстрелах Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до двух. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

По его информации, скончалась женщина 1956 года рождения, которая была ранена во время обстрела Киевского района по улице Океанской.

Ранее Кулемзин сообщал, что ВСУ в воскресенье, 25 июня, нанесли удары по Киевскому району столицы Донецкой народной республики (ДНР). В результате обстрелов в Киевском районе по улице Тренева погиб молодой человек 2005 года рождения. Кроме того, ранения получили еще один юноша 2005 года рождения, а также три мужчины и одна женщина. Кроме того, по данным Совместного центра контроля и координации, на Океанской улице была ранена женщина 1956 года рождения.

Тем временем в Луганске примерно в 16 часов дня прогремел мощный взрыв. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего. По информации «Известий», город подвергся обстрелу.

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