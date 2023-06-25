Посол США связалась с представителями МИД России на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер»

CBS: посол США Трейси связывалась с представителями МИД РФ из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

Посол США Линн Трейси связывалась с представителями российского МИД на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

При этом, по данным источников CBS, госсекретарь США Энтони Блинкен не связывался с главой МИД России Сергеем Лавровым. В российском МИД эти данные не комментировали.

Ранее Блинкен в эфире телекомпании ABC заявил, что президент США Джо Байден также не пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным. Госсекретарь подчеркнул, что ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» — внутреннее дело России.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что военные России якобы нанесли удар по тыловым лагерям компании. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. В Минобороны впоследствии опровергли слова Пригожина о нанесенном ударе, ФСБ возбудила в отношении него дело об организации вооруженного мятежа.

Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин объявил о развороте бойцов ЧВК и их возвращении в полевые лагеря. Такая договоренность была достигнута по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, которые велись в течение дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело в отношении Пригожина будет прекращено.