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18:12, 25 июня 2023Россия

Стало известно о состоянии здания «Ростелекома» в Ростове-на-Дону после стрельбы

Раскрыто состояние здания «Ростелекома» в Ростове-на-Дону, где шла стрельба 24 июня

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Стало известно о состоянии здания филиала «Ростелекома» в Ростове-на-Дону, где 24 июня в ходе мятежа ЧВК «Вагнер» прозвучали выстрелы. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает ТАСС.

По данным агентства, телеком-инфраструктура в ходе стрельбы у здания не пострадала. В момент ЧП внутри не было сотрудников, офис был закрыт в связи с выходным днем. О стрельбе возле здания стало известно 24 июня. После того, как в сети появилось видео, на котором боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» стреляет по входу в здание «Ростелекома», а затем бьет по двери оружием. После этого люди, находившиеся поблизости, разбегаются.

Ранее 25 июня глава Павловского района под Воронежем сообщил, что 19 домов пострадали при проходе колонны «Вагнера».

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    Владимир Седов
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