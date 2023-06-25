Раскрыты последствия прохождения колонны ЧВК «Вагнер» в Воронежской области

При прохождении ЧВК «Вагнер» в Павловском районе Воронежской области пострадали 19 домов

Возле села Елизаветовка в Павловском районе Воронежской области 19 домов получили повреждения, когда по району проходила колонна частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом глава района Максим Янцов написал на своей странице во «ВКонтакте».

Янцов уточнил, что здания пострадали в результате перестрелки. Он добавил, что угрозы для целостности домов или надворных построек нет.

В публикации также сказано, что важной задачей является помощь людям в устранении повреждений и компенсация ущерба. Янцов заверил, что помощь будет оказана. Глава района напомнил, что на территории Воронежской области действуют ограничения, и что об их снятии будет сообщено дополнительно.

Для обследования территории, попавшей в зону обстрела, власти взаимодействуют с учреждением «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области».