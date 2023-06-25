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08:53, 25 июня 2023Россия

В Краснодарском крае сняли ограничения движения

ГИБДД: ссе ограничения, ранее введенные на трассах Кубани, сняты

Фото: Reuters

Все ограничения, ранее введенные на трассах Кубани, сняты. Об этом сообщил официальный Telegram-канал информации Госавтоинспекции Краснодарского края

Ранее служба выпустила рекомендацию автомобилистам в ближайшее время воздержаться от поездок по трассе М-4 «Дон» на территории Ростовской области.

Утром 25 июня компания «Автодор» указала, что в Тульской и Московской областях пока сохраняются введенные ранее ограничения движения на федеральной трассе М-4 «Дон». 24 июня эта автодорога была перекрыта в нескольких областях из-за попытки мятежа ЧВК «Вагнер». В местах скопления машин организовано дежурство бригад медицины катастроф и скорой помощи.

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    Марина Совина
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