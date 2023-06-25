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21:45, 25 июня 2023Интернет и СМИ

Стало известно о срыве попытки США разжечь ядерный конфликт на Украине

InfoBRICS: Россия сорвала попытку США разжечь ядерный конфликт между Москвой и Киевом

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Россия сорвала попытку США разжечь ядерный конфликт на Украине, пишет портал InfoBRICS.

Отмечается, что президент России Владимир Путин предугадал решение НАТО передать Киеву истребители F-16. По словам автора материала, об этом свидетельствует предупреждение российского лидера об обезоруживающем ударе.

Передача Украине истребителей F-16 чревата тем, что киевский режим рано или поздно захочет нанести удар по Москве, пишет журналист. «Конечной целью Соединенных Штатов может быть разжигание локального ядерного конфликта между Россией и Украиной», — говорится в статье.

Отмечается, что предупреждение президента России стало сигналом Белому дому об осведомленности Москвы обо всех планах Запада. По мнению автора, это не может не настораживать Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, что США получили от властей Дании запрос на поддержку подготовки летчиков Вооруженных сил Украины для применения истребителей F-16. В качестве места обучения пилотов Запад рассмотрит Румынию, заявили осведомленные источники.

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    Марина Совина
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