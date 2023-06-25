Российские вертолеты ударили по двум бригадам ВСУ

Вертолеты группировки «Запад» нанесли 11 ударов по двум бригадам ВСУ

Вертолеты группировки российских войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовые удары по двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, удары нанесли экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, а также штурмовики Су-25. В общей сложности было нанесено 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной и специальной техники и состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Также группировка «Запад» сорвала четыре попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

Кроме того, Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие группировки «Восток» отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях.