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22:07, 25 июня 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с премьером Канады ситуацию вокруг ЗАЭС

Президент Украины Зеленский обсудил с премьером Канады Трюдо ситуацию вокруг ЗАЭС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

«Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на вильнюсском саммите НАТО», — заявил политик.

По словам Зеленского, он также рассказал Трюдо о ситуации «на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что Запад не допустит организации Киевом катастрофы на Запорожской атомной электростанции. «Участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала ЗАЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают», — сказал он.

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    Марина Совина
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