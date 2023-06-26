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14:13, 26 июня 2023Культура

Иосиф Пригожин ответил на вопрос о личном знакомстве с главой ЧВК «Вагнер»

Продюсер Иосиф Пригожин: мы виделись с Евгением Пригожиным

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на вопрос о личном знакомстве с главной ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В разговоре с «Лентой.ру» продюсер заявил, что он виделся с лидером группы «Вагнера» в его заведениях на общих мероприятиях, однако отметил, что никакого близкого общения либо сотрудничества между ними не было.

«В моей записной книжке 9000 телефонных номеров. В силу своей профессии я знаю многих. По долгу работу мы видели всех (...) никаких близостей ни с кем ни у кого нет» — сказал продюсер.

Учитывая, что артистка Валерия много где выступает (...) но у него не выступали, в этой части точно никогда не пересекались

Иосиф Пригожинпродюсер

Иосиф Пригожин при этом подчеркнул, что часто посещал заведения, которые принадлежали Евгению Пригожину.

«Мы бывали в заведениях, которые ему принадлежат или принадлежали. Вы спросили, знакомы ли мы, отвечу, что мы виделись. Виделись мы со всеми в этой жизни. У него много разных заведений, поэтому, естественно, виделись», — заключил он.

Ранее Иосиф Пригожин заявил о желании сменить фамилию после мятежа ЧВК «Вагнер». Он добавил, что 24 июня получил очень много сообщений, связанных с его фамилией. Также пользователи оставляли комментарии с мемами на его странице. В частности, люди писали ему «Верни Ростов» и «Это что, прогрев к новой песне Валерии?» Пригожин признался, что отнесся к этим посланиям с пониманием.

23 июня глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, которые заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы.

24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

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    Кирилл Садовский
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