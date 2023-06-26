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12:59, 26 июня 2023Наука и техника

Найден замедляющий эволюцию бактерий препарат

Science Advances: деквалиния хлорид снизил устойчивость бактерий к антибиотикам

Фото: Akram Huseyn / Unsplash

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора нашли замедляющий эволюцию бактерий препарат. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, деквалиния хлорид снижает устойчивость бактерий к антибиотикам.

В ходе исследования команда сосредоточилась на поиске веществ, которые могут предотвратить или замедлить резистентность бактерий E. coli (кишечная палочка) к двум антибиотикам при воздействии третьего антибиотика — ципрофлоксацина (второй по назначаемости в США).

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В предыдущих работах специалисты заметили, что бактериальные культуры, подвергшиеся воздействию ципрофлоксацина, повышают частоту мутаций. В частности, удалось определить механизмы, которые приводят к этому процессу. Устойчивость к антибиотику возникает преимущественно из-за того, что бактерии стимулируют развитие новых мутаций при стрессе (включая небольшие дозы ципрофлоксацина), а не из-за приобретения генов, которые придают устойчивость к антибиотикам у других микроорганизмов.

Затем исследователи протестировали 1120 препаратов, которые уже были одобрены для применения на людях. Целью было найти вещество, снижающее реакцию бактерий на стресс, что будет препятствовать возникновению мутаций резистентности. Важным критерием также была способность этих молекул не снижать размножение бактерий, то есть не быть антибиотиками. Деквалиния хлорид удовлетворял все требования: при совместном применении с ципрофлоксацином он уменьшал мутации устойчивости к антибактериальным препаратам, а также не вызывал резистентности у бактерий даже при низких концентрациях.

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    Елена Апазиди
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