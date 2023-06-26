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16:29, 26 июня 2023Интернет и СМИ

Бывший звукорежиссер Собчак переехал на Бали и поделился впечатлениями

Бывший звукорежиссер «Осторожно: Собчак» заявил, что в Азии тепло и уютно

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Бывший звукорежиссер шоу «Осторожно: Собчак» Тимур Султанов рассказал, почему переехал на остров Бали. Впечатлениями от жизни в Индонезии он поделился в видео, опубликованном на канале YouTube ведущей Ксении Собчак.

Султанов рассказал, что хорошо чувствовал себя в Москве, когда работал звукорежиссером, однако со временем столкнулся с творческим кризисом. В итоге он сменил сферу деятельности и уехал на Бали. «Просто потому что здесь есть интернет и здесь прикольно, я себя точно так же чувствую, как в любой точке земного шара», — сказал звукорежиссер.

«Можно было бы жить в условном Дубае, но зачем, когда там не получалось бы так увеличивать капитал, (...) когда можно жить в Азии? Здесь офигенно, комфортно, клево, тепло, уютно. Мне нужен только интернет», — заявил Султанов.

Звукорежиссер добавил, что зарабатываемых денег ему хватает на то, чтобы обеспечивать себя, свою девушку, арендовать «хорошее европейское жилье» и «постоянно увеличивать капитал».

Ранее блогер Стас Васильев, сотрудничающий с каналом «Соловьев LIVE», рассказал о зарплате. Он назвал получаемый гонорар «очень маленькими деньгами» и признался, что получает больше во время собственных стримов.

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