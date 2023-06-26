Мать случайно подарила дочери платье с пошлой надписью и рассмешила ее

Мать журналистки Сюэци Пан случайно подарила ей платье с надписью «люблю секс до свадьбы»

Мать случайно подарила журналистке Сюэци Пан с никнеймом @qiqip4ng платье с пошлой надписью и рассмешила ее. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте девушки и стало вирусным.

Проживающая в Норвегии юзерша китайского происхождения объяснила изданию Daily Dot, что ее семью пригласили на свадьбу, однако ей нечего было надеть. Тогда мама пользовательницы сети, любящая делать покупки в интернете, заказала дочери платье свободного кроя с оборками и надписью на английском языке, которого не знала. На изделии крупным шрифтом было указано: «Я люблю долгие прогулки», а мелким — «и секс до свадьбы».

«Она пристыдила меня за то, что я еще не вышла замуж за своего возлюбленного», — пошутила Пан.

Ранее в июне беременная барбадосская певица Рианна снялась в одежде с надписью о применении средств контрацепции. 35-летняя исполнительница показала фото в мини-шортах и оверсайз-футболке черного цвета с надписью крупными буквами «Используй презерватив».