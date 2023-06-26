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21:28, 26 июня 2023Наука и техника

Дешевый метод повысил шанс рождения ребенка у бесплодных пар

Medical Xpress: гормональная терапия повысила рождаемость вдвое у бесплодных пар

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Ученые из Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) нашли дешевый метод, который повышает шансы на рождение ребенка у пар с бесплодием. Результаты работы представлены на 39-м ежегодном собрании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), об этом сообщает Medical Xpress.

В исследовании приняли участие 143 пары, у которых врачи не смогли объяснить причину бесплодия. Участницам выдали наборы для теста на овуляцию для планирования полового акта в течение трех менструальных циклов. Половине испытуемых женщин вводили 400 миллиграммов прогестерона два раза в день в течение 14 дней.

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Авторы обнаружили, что среди женщин, получавших прогестерон, 15,3 процента (11 из 72) родили детей. Для сравнения: во второй группе, которая не получала гормональной терапии, этот показатель был на уровне семи процентов (5 женщин из 71). То есть прием прогестерона увеличил рождаемость более чем вдвое.

В будущем команда планирует провести дополнительные исследования с более широкой выборкой, поскольку небольшие цифры в данной работе могут указывать на случайный характер результатов.

В марте 2023 года сотрудники Медицинской школы Икана на горе Синай доказали, что воздействие токсинов в продуктах питания или питьевой воде вызывает снижение фертильности у женщин на 40 процентов.

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    Елена Апазиди
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