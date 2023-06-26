Бритни Спирс снялась в откровенном наряде на пляже

Певица Бритни Спирс снялась в ярко-оранжевом купальнике на пляже

Американская певица Бритни Спирс показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя поп-исполнительница снялась на пляже в ярко-оранжевом раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера и трусов на низкой посадке. При этом звезда продемонстрировала частично оголенное тело с татуировками внизу живота. В качестве аксессуаров она подобрала широкополую соломенную шляпу и солнцнезащитные очки.

Известно, что артистка проводит первый отпуск за год со своим избранником, 29-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Ранее Бритни Спирс станцевала в бикини перед мужем. Поп-исполнительница предстала в ярко-розовом бикини с завязками на шее, исполняя танец.