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19:23, 26 июня 2023Ценности

Бритни Спирс снялась в откровенном наряде на пляже

Певица Бритни Спирс снялась в ярко-оранжевом купальнике на пляже

Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя поп-исполнительница снялась на пляже в ярко-оранжевом раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера и трусов на низкой посадке. При этом звезда продемонстрировала частично оголенное тело с татуировками внизу живота. В качестве аксессуаров она подобрала широкополую соломенную шляпу и солнцнезащитные очки.

Известно, что артистка проводит первый отпуск за год со своим избранником, 29-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Ранее Бритни Спирс станцевала в бикини перед мужем. Поп-исполнительница предстала в ярко-розовом бикини с завязками на шее, исполняя танец.

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    Екатерина Ештокина
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