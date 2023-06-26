В США уборщик отключил оборудование в лаборатории и уничтожил десятки лет исследований

В США уборщик случайно отключил оборудование в лаборатории, в которой десятки дет проводились научные исследования, и уничтожил их результаты. Об этом сообщает The Times Union.

Инцидент произошел 17 сентября 2020 года в Политехническом институте Ренсселера в городе Трой, штат Нью-Йорк. В морозильной камере, которую отключил уборщик, в течение 25 лет при температуре минус 44 градуса Цельсия хранились клеточные культуры, образцы и другие результаты исследований. Отмечается, что незадолго до произошедшего в работе морозильной камеры произошел сбой, из-за чего она начала издавать характерный звуковой сигнал. Исследователи предупредили об этом сотрудников лаборатории, вывесив табличку, и попросили не отключать и не передвигать оборудование.

Уборщик, оказавшийся в лаборатории спустя несколько дней, не заметил предупреждения и решил, что с раздражающим его сигналом тревоги надо что-то сделать. Он подошел к электрическим рубильникам и начал их переключать. Когда звук пропал, уборщик решил, что исправил ситуацию, однако оказалось, что таким образом он отключил морозильную камеру.

На следующий день научные сотрудники обнаружили, что температура в камере повысилась до минус 3,5 градуса Цельсия, и приняли меры для спасения материалов исследования. Однако большинство образцов были повреждены и уничтожены, восстановить их не представлялось возможным. Согласно иску университета против фирмы, нанявшей уборщика, потребуется один миллион долларов (84,5 миллиона рублей), чтобы воссоздать исследования, в ходе которых изучали фотосинтез и результаты которых имели большое значение для разработки солнечных панелей.

В ходе допроса уборщик заявил, что думал, будто включает электрические рубильники, однако на самом деле он их выключил. «В конце беседы он, похоже, все еще не верил, что сделал что-то плохое, и утверждал, что просто пытался помочь», — говорится в отчете.

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