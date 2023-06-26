Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:06, 26 июня 2023Из жизни

Уборщик отключил оборудование в лаборатории и уничтожил десятки лет исследований

В США уборщик отключил оборудование в лаборатории и уничтожил десятки лет исследований

Фото: Andrea Catenaro / Shutterstock / Fotodom

В США уборщик случайно отключил оборудование в лаборатории, в которой десятки дет проводились научные исследования, и уничтожил их результаты. Об этом сообщает The Times Union.

Инцидент произошел 17 сентября 2020 года в Политехническом институте Ренсселера в городе Трой, штат Нью-Йорк. В морозильной камере, которую отключил уборщик, в течение 25 лет при температуре минус 44 градуса Цельсия хранились клеточные культуры, образцы и другие результаты исследований. Отмечается, что незадолго до произошедшего в работе морозильной камеры произошел сбой, из-за чего она начала издавать характерный звуковой сигнал. Исследователи предупредили об этом сотрудников лаборатории, вывесив табличку, и попросили не отключать и не передвигать оборудование.

Уборщик, оказавшийся в лаборатории спустя несколько дней, не заметил предупреждения и решил, что с раздражающим его сигналом тревоги надо что-то сделать. Он подошел к электрическим рубильникам и начал их переключать. Когда звук пропал, уборщик решил, что исправил ситуацию, однако оказалось, что таким образом он отключил морозильную камеру.

Материалы по теме:
Охота на призрака Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Охота на призракаДетективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
20 мая 2019
Загадки прошлого Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
Загадки прошлогоБывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
2 июля 2020

На следующий день научные сотрудники обнаружили, что температура в камере повысилась до минус 3,5 градуса Цельсия, и приняли меры для спасения материалов исследования. Однако большинство образцов были повреждены и уничтожены, восстановить их не представлялось возможным. Согласно иску университета против фирмы, нанявшей уборщика, потребуется один миллион долларов (84,5 миллиона рублей), чтобы воссоздать исследования, в ходе которых изучали фотосинтез и результаты которых имели большое значение для разработки солнечных панелей.

В ходе допроса уборщик заявил, что думал, будто включает электрические рубильники, однако на самом деле он их выключил. «В конце беседы он, похоже, все еще не верил, что сделал что-то плохое, и утверждал, что просто пытался помочь», — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что мужчина из США обворовал точку по ремонту мобильных телефонов, скрыв лицо оригинальным способом. На голове у взломщика была картонная коробка, которую он использовал в качестве маски.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости
    Лавров раскрыл детали предложения Лукашенко о помощи в ситуации с «Вагнером»
    Россия установила исторический рекорд
    Бывший звукорежиссер Собчак переехал на Бали и поделился впечатлениями
    Нашествие змей в Москве попало на видео
    Директор «Ленкома» рассказал о состоянии сбитой самокатчиком актрисы
    Белоруссия получила самую низкую в мире цену на российский газ
    Спрос на наличные в России рекордно вырос на фоне мятежа Пригожина
    Врач перечислила основные ошибки при приеме лекарств
    Врач раскрыла россиянам простой способ сохранить качество волос в отпуске
    На Анастасию Заворотнюк завели дело из-за налоговой задолженности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.