Названо условие опасности России для Европы

Глава МИД Люксембурга: дестабилизация России была бы опасна для Европы

Дестабилизация России была бы очень опасна для Европы, предупредил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Его цитату приводит Reuters.

Он подчеркнул, что условием возникновения опасности для стран ЕС можно назвать нестабильность в стране с 6 тысячами ядерных боеголовок.

Так Ассельборн прокомментировал информацию о том, что глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Вскоре пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила, что глава ЧВК согласился остановить движение колонн техники компании на территории России.