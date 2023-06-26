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10:56, 26 июня 2023Мир

Названо условие опасности России для Европы

Глава МИД Люксембурга: дестабилизация России была бы опасна для Европы

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Дестабилизация России была бы очень опасна для Европы, предупредил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Его цитату приводит Reuters.

Он подчеркнул, что условием возникновения опасности для стран ЕС можно назвать нестабильность в стране с 6 тысячами ядерных боеголовок.

Так Ассельборн прокомментировал информацию о том, что глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Вскоре пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила, что глава ЧВК согласился остановить движение колонн техники компании на территории России.

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    Виктория Кондратьева
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