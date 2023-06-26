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12:08, 26 июня 2023Силовые структуры

Стало известно о судьбе уголовного дела против Пригожина

РИА Новости: уголовное дело против Евгения Пригожина о призыве к мятежу не прекратили

Фото: РИА Новости

Уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа не закрыто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

«Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено», — заявил собеседник агентства.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Тогда же в Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. Там назвали эти заявления информационной провокацией.

Вечером 24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.

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    Варвара Кошечкина
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