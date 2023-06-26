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02:00, 26 июня 2023Из жизни

Собака прыгнула на хозяйку и помогла найти у нее тяжелую болезнь

Daily Mirror: В Великобритании собака прыгнула на хозяйку и помогла найти у нее рак груди

Фото: Trisha Allison

В Великобритании домашняя собака помогла найти у хозяйки тяжелую болезнь. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

50-летняя Триша Эллисон из Ноттингема, графство Ноттингемшир, смотрела телевизор, когда ее питомица по кличке Луна внезапно прыгнула на диван. Собака стала обнюхивать ее правую грудь и тыкаться в нее носом, а потом улеглась рядом. Это очень удивило женщину, потому что обычно Луна так себя не вела.

Через 45 минут Эллисон почувствовала боль в груди. «Где-то через полчаса я поняла, что боль не проходит, поднялась в спальню, чтобы осмотреть себя. Я прощупала грудь, и у меня кровь отхлынула от лица: там явно было что-то неладно», — рассказала женщина. После этого она обратилась к врачам, и у нее обнаружили рак молочной железы.

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Опухоль была диагностирована на ранней стадии. Эллисон уже перенесла две операции, и сейчас врачи решают, понадобится ли Эллисон химиотерапия. По ее словам, она хорошо себя чувствует и рада, что болезнь удалось обнаружить так рано. «Я очень благодарна Луне. Если бы не она, все обернулось бы совсем по-другому», — сказала она.

Ранее в Великобритании ветеринар узнала о тяжелой болезни после того, как попавшая к ней на прием собака случайно ударила ее в грудь. На месте удара появилась небольшая шишка.

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    Никита Савин
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