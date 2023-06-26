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16:04, 26 июня 2023Силовые структуры

В российском городе повторно обстреляли многоэтажку

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли ЖК «Монблан», это произошло не в первый раз

Кадр: телеграм-канал «Ural Mash»

Неизвестные обстреляли жилой комплекс «Монблан» в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание «КП-Екатеринбург».

По его данным, пуля попала в окно квартиры на восьмом этаже. При этом никто не пострадал, однако хозяйка недвижимости все равно решила обратиться в местный МВД. Силовики отказались возбудить уголовное дело, но пообещали провести проверку и установить все обстоятельства случившегося.

Местные жители рассказали, что это не первый случай для ЖК.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» обстрелял вход в здание «Ростелекома» в Ростове-на-Дону. В компании заявили, что никого из сотрудников в офисе не было, он был закрыт.

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