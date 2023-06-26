Сотни тысяч американцев остались без электричества

PowerOutage.us: из-за штормов более 483,6 тысячи американцев остались без электричества

В США несколько сотен тысяч человек остались без электричества из-за тяжелых погодных условий. Об этом стало известно из данных мониторингового сервиса PowerOutage.us.

Из-за штормов электричество отключили у жителей штатов Кентукки, Теннесси, Арканзас, Миссисипи, Мичиган и Джорджия. В общей сложности на юго-востоке страны без света остались более 483,6 тысячи пользователей. В наиболее трудном положении находятся Теннесси и Арканзас.

По сообщениям USA Today, метеорологи предупреждали население о суровых погодных условиях с выходных. В разных частях страны ожидались ураганы, сильный ветер и град. Вечером в воскресенье, 25 июня, без электричества были почти 750 тысяч американцев.

Ранее Союз обеспокоенных ученых (UCS) пришел к выводу, что половина населения США столкнулась с предупреждениями об экстремальных погодных условиях. Им сообщали, что они рискуют столкнуться с наводнениями, сильной жарой, штормами и лесными пожарами.