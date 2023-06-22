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01:00, 23 июня 2023Среда обитания

Половину американцев предупредили об экстремальной погоде

UCS: половина населения США с мая получила предупреждения об экстремальной погоде

Фото: Raychel Sanner / Unsplash

Половина населения США столкнулась с предупреждениями об экстремальных погодных условиях. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Союза обеспокоенных ученых (UCS).

Согласно анализу ученых, с мая 2023 года подобные предупреждения от Национальной метеорологической службы страны получила половина американцев. Им сообщали, что они рискуют столкнуться с наводнениями, сильной жарой, штормами и лесными пожарами.

«50 процентов — очень тревожный порог, который мы перешагнули», — заявил социолог UCS Хуан Декле-Баррето. Ученые называют период с мая по ноябрь сезоном опасности, так как в это время на страну обычно обрушиваются штормы и волны тепла.

В конце мая остров Гуам в США остался без электричества и воды после мощного тайфуна «Мавар». Ветер со скоростью 150 миль в час обрушил линии электропередач и деревья, вызвав массовые отключения электричества.

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    Нина Ташевская
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