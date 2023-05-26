Тайфун оставил остров в США без электричества и воды

Reuters: остров Гуам остался без электричества и воды после тайфуна «Мавар»

Остров Гуам в США остался без электричества и воды после мощного тайфуна «Мавар», прошедшего накануне. Стихийное бедствие повредило электрогенераторы по всей территории острова, сообщает Reuters.

Ветер со скоростью 150 миль в час обрушил линии электропередач и деревья, вызвав массовые отключения электричества. Жители острова вынуждены кипятить воду самостоятельно, пока специалисты не закончат устранять поломки. Без доступа к воде и электричеству остались 51 тысяча зданий из 52 тысяч, включая жилые дома. В первую очередь электричество вернут в больницы и другие жизненно важные учреждения.

По данным агентства, серьезно пострадавших среди населения в 172 тысяч человек нет. Около тысячи жителей острова укрылись от тайфуна в убежищах.

О надвигающемся на Гуам стихийном бедствии стало известно 24 мая. Сообщалось, что тайфун станет самым мощным за последние 20 лет. Власти приказали местным жителям было приказано эвакуироваться из низменных районов и спрятаться в бетонных постройках. «Мавар» оценили как ураган четвертой из пяти степеней.